Torna il derby d'Italia che potrebbe decidere una bella fetta del futuro immediato per Inter e Juventus. Momenti diversi per le due squadre allenate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Perdere punti nella sfida di questa sera a San Siro, infatti, vorrebbe dire allontanarsi dalla vetta, non definitivamente ma senza dubbio potrebbe essere un duro colpo. Con un comunicato dell'ultima ora, i nerazzurri annunciano che l'ex della gara Arturo Vidal non ci sarà per un'influenza.

📄 | COMUNICATO@kingarturo23 non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro la Juventus a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi#InterJuventus — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 24, 2021

PRIMO TEMPO

18' - Bentancur entra al posto di Bernardeschi, che non ce la fa

17' - Dzeko porta in vantaggio i nerazzurri dopo il tiro di Calhanoglu che Szczesny ribatte

15' - Bernardeschi esce dolorante dal campo mentre si tocca la spalla

7' - Un incerto Handanovic respinge con i pugni la conclusione di Morata dal vertice sinistro dell'area di rigore, ma riesce poi a tirarsi fuori da una situazione molto complicata

1' - Inizia il derby d'Italia tra Inter e Juve. Tutto esaurito a San Siro per il posticipo di Serie A

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli; Bernardeschi; Morata, Kulusevski. All. Allegri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Dove vederla in tv e diretta streming

Il match tra Inter e Juventus delle 20:45 di domani, 24 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire la sfida di 'San Siro' basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.