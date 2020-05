Inter-Juventus del 2018, quella del fallo di Pjanic su Rafinha, quella di Orsato che non espelle il bianconero, quella delle polemiche infinite, quella che l'ex capo della Procura Figc, Giuseppe Pecoraro, una settimana fa sul «Mattino», menzionava per quell'audio tra l'arbitro di quel match e Valeri al Var mai fatto arrivare alla stessa Procura, rischia di continuare ad avere spazio e menzione per questioni che nulla hanno a che fare con un campo da calcio. Dopo i due esposti del 2018, uno presentato dall'avvocato Angelo Pisani, l'altro dai legali Massimiliano De Gregorio e Filippo Pucino, i pm stanno proseguendo nelle loro indagini. «Non escludo che tra le persone sentite o da sentire ci possa essere lo stesso Pecoraro, la cui intervista ha lasciato squarci allarmanti. Nel nostro esposto, tra l'altro, sono menzionati altri casi che in quella stagione potrebbero essere esaminati dagli inquirenti: non c'è solo il caso di Pjanic su Rafinha. Noi ci siamo mossi poche ore dopo quella partita presentando un dossier molto dettagliato». A spiegarlo è lo stesso avvocato Pucino che aggiunge: «C'è, inoltre, la possibilità che anche altri protagonisti di quella partita vengano ascoltati dai pm in un doveroso approfondimento d'indagine. Il nostro obiettivo è quello di ottenere che venga configurato il reato di frode sportiva».



Ritrovate speranze di vittoria in Tribunale da parte di chi ha fatto la denuncia, arrivano proprio dal tassello mancante, quello della parte di file del dialogo Orsato-Valeri sul contatto Pjanic-Rafinha ora al vaglio di chi sta indagando sulla vicenda, ovvero le Procura di Roma e di Milano. «Chiesi all'Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo? Ce li diedero solo a inizio del campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa. Apriamo il file e l'unico episodio in cui non c'è l'audio registrato era l'unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. C'erano i colloqui di tutto tranne che di quello. Il motivo? Mi dissero che non c'era e basta. Io sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere. Alla fine ho archiviato»: queste le parole di Pecoraro al «Mattino», a cui è seguita la replica di Rizzoli a Sky: «Quell'audio non è mai esistito, semplicemente perché non era un episodio previsto dal protocollo Var. Pecoraro ha chiesto la registrazione audio dell'intera partita che, però non esiste, non viene fatta e non è in possesso di nessuno». Anche su queste posizioni verterà l'operato della magistratura, con un precedente che può essere importante: nell'aprile del 2019, Diego Costa dell'Atletico Madrid venne squalificato dal giudice sportivo per otto giornate dopo le offese all'arbitro Gil Manzano. Non venne utilizzato, però, il referto di Manzano, ma l'audio estratto dal microfono e, quindi, dalla registrazione dello stesso arbitro: audio finito in sala Var e utilizzato, poi, per comminare una multa e la pesante squalifica.



Quello di Diego Costa è il caso-studio per comprendere portata e possibile utilizzo degli audio provenienti dalle comunicazioni tra chi sta in campo e chi è preposto al Var. «Dal filmato, si vede che Orsato parla con qualcuno: già solo l'aver fatto pervenire a Pecoraro con tanto ritardo il file, peraltro mancante in una parte determinante, rappresenta un elemento che chi sta svolgendo le indagini non può sottovalutare», conclude l'avvocato Pucino. © RIPRODUZIONE RISERVATA