L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stata la Federcalcio argentina dall'account Twitter ufficiale della nazionale. «Lautaro Martnez, positivo al Covid 19, sarà assente per questo doppio impegno di qualificazione ai Mondiali», si legge nel tweet pubblicato. Lautaro salterà quindi la doppia sfida dell'Argentina nelle qualificazioni: in casa Inter la speranza è che torni negativo in tempo per la gara contro la Juventus in programma tra due settimane.