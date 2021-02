Live Inter-Lazio 0-0, diretta: destro di Lautaro, palla fuori di poco

12'pt Costruisce un'occasione da rete l'Inter con tre passaggi: Lancio di Brozovic per Perisici che serve Lautaro, destro dal limite fuori di poco.

10'pt Ha trovato lo spazio centrale Correa, faccia alla porta. Il Tucu ha cercato il taglio centrale di Immobile, ma l'attaccante non ha capito le intenzioni del compagno.

8'pt Ripartenza dell'Inter, con Barella che si fa metà campo palla al piede sull'out di destra. Chiude Luis Alberto in ripiegamento.

6'pt Ritmi bassi, partita molto tattica. Entrambe le squadre si stanno studiando.

4'pt Buona la pressione della Lazio suo portatori di palla in questo avvio. L'Inter non trova spazi e deve quasi sempre ripartire dal proprio portiere.

2'pt Pallonata per Correa, nel gelo di Milano. L'attaccante colpito dal pallone scagliato da Handanovic, rimane a terra qualche secondo.

1'pt Come previsto, Acerbi si è messo sul centrosinistra con Hoedt che fa il centrale della difesa a 3 biancoceleste.

1'pt Iniziata la partita, primo pallone dell'Inter.

Tutto pronto a San Siro, le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi minuti fischio d'inizio di Inter-Lazio.

Conte per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci sono tutti. E le motivazioni, per prendersi i tre punti, ce le hanno entrambe le squadre. L'Inter scenderà in campo con la miglior formazione possibile: non ci sono altri obiettivi per questa stagione, rimane "solamente" lo scudetto alla formazione nerazzurra per non passare un altro anno senza alzare un trofeo: di conseguenza giocano Lukaku e Lautaro c'è spazio per Eriksen dal primo minuto. La Lazio invece ha anche la Champions, ma l'appuntamento contro il Bayern Monaco è ancora lontano. Inzaghi non farà ovviamente turnover affidandosi come sempre a Immobile. Non ce la fa Radu, gioca Hoedt dietro con Acerbi che si sposterà sul centrosinistra.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri.

Ultimo aggiornamento: 21:03

