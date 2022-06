Lukaku-Dybala-Lautaro: così l'Inter può davvero sognare lo scudetto

Simone Inzaghi ha una voglia matta di non fallire la sconda chance alla guida dell'Inter. Si è già visto soffiare uno scudetto che sembrava vinto, e per centrare l'obiettivo in campionato sogna una squadra che sia in grado di fare da schiacciasassi. Per riuscirci potrebbe contare su un attacco da sogno grazie al ritorno della Lu-La (Lukaku-Lautaro Martinez) e all'aggiunta di Dybala.

Inutile negare che il belga e l'argentino sono i due grandi obiettivi del mercato neroazzurro che proprio in queste settimane entrerà nel vivo delle operazioni che scottano. Lukaku non ha mai negato il suo grande desiderio di rientrare a Milano (sponda neroazzurra) e si è detto pronto anche a un sacrificio dal punto di vista dell'ingaggio pur di ritrovare i suoi vecchi colori. Discorso diverso per Dybala che essendo senza squadra ha un maggiore potere contrattuale al momento della firma. Marotta sta facendo il possibile per chiudere quanto prima l'accordo con l'argentino e regalarlo a Inzaghi in vista della prossima stagione.

Intanto sullo sfondo ci sono anche le operazioni in uscita. Il Psg continua a pressare Skriniar, mentre dall'Inghilterra potrebbe arrivare l'offerta giusta per Dumfries, tanto più che l'Inter si è già assicurata un esterno nuovo con l'arrivo di Bellanova.