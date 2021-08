Sono anche i giorni dei centrocampisti, quindi di Pjanic, Torreira, Amrabat e Bakayoko: tutti vicini all’addio e pronti a cambiare nuovamente maglia. Partiamo dal primo. La Fiorentina ha deciso di andare fino in fondo, sfruttando da una parte gli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore, dall’altra la disponibilità del Barcellona al pagamento dell’alto ingaggio del bosniaco. In sostanza, i catalani coprirebbe circa il 60% dello stipendio dell’ex giallorosso, che tornerebbe appena un anno dopo in Italia con la formula del prestito.

TORREIRA FIRMA

Ma nei giorni della trattativa Amrabat-Napoli, la Viola punta al raddoppio e chiude per Torreira. Tra i due club c’è già un accordo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un’intesa, questa, favorita dalla volontà del giocatore che ha sempre desiderato tornare in Serie A. Passiamo ad Amrabat. Il marocchino è sul mercato anche se Commisso, da quanto trapela, avrebbe preferito trattenerlo almeno un’altra stagione. Il Napoli ha preso nuove informazioni, mentre l’Atalanta osserva interessata dopo i contatti dei giorni scorsi.

NON SOLO CORREA

Da Firenze a Milano, dove l'Inter non pensa solo a Correa. L'ad Marotta valuta infatti anche un'altra punta, con Scamacca (gestito dallo stesso agente dell'argentino biancoceleste), Insigne e Belotti ancora nei radar del club nerazzurro.

Di certo, a Milano hanno fretta visto che Inzaghi spera di avere Correa entro giovedì. Si avvicina, intanto, il rinnovo di Lautaro Martinez. Già la prossima settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti per la firma sul nuovo contratto, da circa 6 milioni di euro a stagione.

MILAN SHOW

La Milano rossonera accoglie invece il neo acquisto Pellegri. Il giovane attaccante seguirà direttamente dall’hotel la partita contro la Sampdoria, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche che anticipano la firma del contratto. Arriva con la formula del prestito oneroso (500.000 euro) e diritto di riscatto sui 6 milioni.

Capitolo Bakayoko. La scorsa settimana, il centrocampista classe ’94 ha raggiunto un accordo totale con i rossoneri. Lo step successivo riguarda quindi le due società, con i Blues che pretendono un prestito oneroso con riscatto sui 20 milioni di euro. Sul rinnovo di Kessie si è infine espresso il dt Maldini: «Il Milan deve fare sul mercato ciò che è sostenibile sia per i rinnovi - le parole del dirigente a SkySport-, sia per le acquisizioni in linea con le indicazioni della proprietà».