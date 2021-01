L’Inter centra i quarti di finale di Coppa Italia: nel derby contro il Milan finisce 2-1 grazie a una punizione di Christian Eriksen al 97'. I nerazzurri troveranno la vincente di Juve-Spal.

Nel primo tempo va il Milan avanti grazie al gol di Ibrahimovic, che poi alla fine dei 45' sfiora la rissa con Lukaku: i due finiscono testa a testa dopo alcune provocazioni e insulti partiti da Ibra e ai quali il belga ha reagito malissimo. Nella ripresa lo svedese, ammonito in quell'occasione insieme al centravanti nerazzurro, commette un fallo e in mezzo al campo e si prende il secondo giallo, lasciando il Milan in dieci. Al 71' Lukaku pareggia su calcio di rigore, poi al 97' (dieci minuti di recupero per un infortunio dell'arbitro Valeri) Eriksen fa esplodere di gioia Conte.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Ultimo aggiornamento: 22:50

