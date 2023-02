Verso Inter-Milan, Inzaghi: «Skriniar probabilmente giocherà, ma non sarà più il nostro capitano. Lukaku è in crescita»

Quasi tre settimane dopo la vittoria nel derby di Supercoppa Italiana, a Riyad in Arabia Saudita, l'Inter si prepara ad affrontare il Milan. Simone Inzaghi fa il punto sui nerazzurri: «Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Ne abbiamo appena vinto uno 3-0? Ne abbiamo giocati tanti e sono sempre diversi. Quelli di Coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti. Quelli di campionato sono state delle delusioni per cui bisogna affrontarli con la giusta concentrazione cercando sempre di essere equilibrati perché si rischia di arrivare alla gara con tante energie mentali spese», ha spiegato. Per quanto riguarda Skriniar, è stata una settimana particolare: «Non giudico le scelte, ma l'uomo e il giocatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l'allenamento di oggi e domani mattina ma molto probabilmente sarà della partita. Non sarà più il capitano ma ne abbiamo parlato con lui. Lukaku? Sta crescendo, spero di portare tutti nella migliore condizione. Poi sono l'allenatore e cercherò di fare scelte funzionali alla partita».

Il derby si gioca un anno esatto dopo quello perso 2-1 con doppietta di Giroud: «Non ricordo il derby della recente Supercoppa, figuriamoci quello di un anno fa. Si decide nel singolo episodio e dovremo essere bravi a sfruttarli». E sul Napoli: «Sappiamo che c'è questo distacco. L'ho detto prima che ogni punto è importantissimo per ogni obiettivo. Guardiamo solo ciò che accade all'Inter».