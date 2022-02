È il giorno del derby di Milano. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadina Inter-Milan che torna a valere lo scudetto: i nerazzurri cercano il successo che significherebbe fuga solitaria in classifica, i cugini rossoneri non possono concedersi passi falsi e provano a riaprire i giochi per il tricolore. Inzaghi senza grandi problemi di assenze si affida all'undici tipo con Lautaro e Dzeko davanti; Pioli deve fare a meno invece sia di Rebic che di Ibrahimovic e chiederà perciò gli straordinari a Giroud.

Segui la diretta di Inter-Milan

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disp.: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 79 Kessie, 17 Leao; 9 Giroud. A disp.: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 7 Castilejo, 10 Diaz, 22 Lazetic, 23 Tomori, 25 Florenzi, 27 Maldini, 30 Messias, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 46 Gabbia. All.: Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Milan delle 18:00 di sabato 5 febbraio allo Stadio Meazza in San Siro di Milano sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. La diretta testuale della partita sarà invece disponibile sul sito de IlMessaggero.it.