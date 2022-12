La carica dei 75mila al Meazza. Per il big match di mercoledì prossimo allo stadio di San Siro sarà tutto esaurito. Gli ultimi tagliandi sono stati venduti nelle scorse ore. Ma c'è da giurare che saranno tanti i napoletani - o meglio i tifosi del Napoli - che non vorranno mancare.

La trasferta di Milano, per gli incidenti degli scorsi anni, è vietata ai residenti in Campania. Ma l'anello blu del Meazza, storico settore riservato agli ospiti, è andato anche'esso tutto esaurito. 4500 i biglietti venduti. Ma ci saranno tanti altri supporter azzurri, provenienti da tutto il Settentrione, come è abitudine, mischiati agli interisti.



Imponente sarà anche in servizio d'ordine proprio per evitare un qualsiasi contatto tra le tifoserie, protagoniste purtroppo di diversi incidenti nelle ultime stagioni.

Inzaghi deve fare i conti con una situazione non entusiasmante. Questo pomeriggio, alle 17, ultima amichevole precampionato. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo. Non convocato ovviamente Lautaro Martinez che si aggregherà alla squadra solo in queste ore e che contro il Napoli al massimo partirà in panchina. Non ci sarà neanche Marcelo Brozovic che aveva anticipato il rientro dalle vacanze di due giorni per poter recuperare da un fastidio al flessore della coscia accusato prima della finale per il terzo posto con il Marocco. Il croato non ha lavorato in gruppo negli ultimi due giorni, ma il programma stabilito per lui sta proseguendo nel migliore dei modi. Comunque il problema non è stato ancora superato. La sensazione è che dovrebbe esserci contro il Napoli, ma che bisognerà comunque forzare per schierarlo titolare.

Altro assente di peso sarà il centrale De Vrij, anche lui out contro il Sassuolo. L'olandese è in forte dubbio per il big match del 4 gennaio. Al suo posto il candidato migliore è Acerbi. Con De Vrij che potrebbe accomodarsi in panchina. Da sottolineare che l'ex laziale ha fatto sapere alla società nerazzurra di non voler rinnovare il contratto, a scadenza a fine anno. Per lui probabilmente un'esperienza all'estero dopo nove anni in Italia.

Inzaghi è abbastanza soddisfatto comunque. «Come prima stagione l'anno scorso abbiamo fatto molto bene: abbiamo centrato la qualificazione in Champions agli ottavi dopo dieci anni che i tifosi aspettavano, ce lo siamo giocato al meglio col Liverpool. È stata una grande stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto». Ha detto il tecnico dell'Inter, intervistato in «I Re del Calcio» da Mediaset. «L'obiettivo che abbiamo noi, i calciatori e la società ci prefiggiamo è vincere: è bello giocare, ma è importantissimo vincere», ha concluso.