LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 00:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria che riporta l'Inter al secondo posto e fa sorridere Antonio Conte : «Ho visto cose buone stasera, abbiamo affrontato un Napoli forte che in questi anni ha saputo dare fastidio allae che ha una rosa di ottimi calciatori» ha detto l'allenatore azzurro. «Non era semplice giocare dopo la vittoria dell'a Parma, ma è importante restare avanti per il secondo posto, abbiamo dato una buona risposta di squadra, tutti compatti. Sono contento per il mio gruppo».«Calcoli per l'Europa? Ne abbiamo fatti più oggi viste le partite già giocate» ha continuatoa Sky Sport. «Stiamo lavorando per arrivare al meglio sia con l'Atalanta che in. Affronteremo la squadra di Gasperini che ormai è una realtà e per noi è l'occasione giusta per capire a che punto siamo. Capisco ci siano aspettative, ma non si arriva in un posto e si vince subito.? In questo momento mi tengo i miei calciatori che mi stanno dando tutto».