Inter-Napoli, De Vrij preoccupa: ko in nazionale, può saltare gli azzurri

Scatta l'allarme in casa nerazzurra in vista di Inter-Napoli. Simone Inzaghi, infatti, potrebbe non avere a disposizione Stefan de Vrij, centrale di difesa olandese che è andato ko ieri sera in nazionale. Il calciatore dell'Inter è stato sostituito nel finale del match degli olandesi in casa del Montenegro (2-2) per un problema muscolare.

«Penso che non ci siano dubbi, De Vrij non giocherà martedì» le parole di Louis van Gaal, ct dell'Olanda, in vista del prossimo match che gli Orange giocheranno contro la Norvegia per le qualificazioni al Mondiale. Il difensore a questo punto potrebbe saltare anche la sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli di Luciano Spalletti a San Siro.