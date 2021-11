Inzaghi, Spalletti valore aggiunto: «Gioca Ranocchia, Dzeko in dubbio»

Un bel testa a testa quello tra Inter e Napoli di domani a San Siro, l’occasione per entrambe le squadre di capire davvero quale può essere l’obiettivo stagionale. «Sappiamo che sarà una partita importantissima, così come è stato nel derby con il Milan. Si affrontano il miglior attacco e la miglior difesa, quindi coraggio e motivazioni faranno la differenza» ha detto Simone Inzaghi in conferenza. «Fin qui credo che abbiamo fatto un ottimo percorso, siamo protagonisti in Champions e campionato, forse avremmo meritato di più in alcune partite e dobbiamo fare meglio nei big match come quello di domani. Gara spartiacque? Milan e Napoli stanno tenendo un passo mai visto negli ultimi quarant’anni in Italia, ma non sarà determinante per la classifica».

Un po’ di problemi di formazione anche per l’allenatore interista: «Abbiamo perso Sanchez e de Vrij, Bastoni e Dzeko hanno qualche problema, vedremo cosa ci dirà l’ultimo allenamento. Non pensiamo alla Champions, testa solo al Napoli, in campo ci sarà Ranocchia» ha continuato Inzaghi in conferenza. «Spalletti ha sempre fatto bene in carriera, è un valore aggiunto ovunque vada e a Napoli ha un’ottima squadra. Sono stati bravi a mantenere i giocatori migliori come Koulibaly o Fabian Ruiz, l’allenatore ha continuato il lavoro di Gattuso, che secondo me aveva fatto bene. Rigoristi? Abbiamo Lautaro, Chalanoglu e Perisic per tirarli, ci prepareremo anche a questo».