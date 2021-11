Inzaghi, una vittoria fondamentale: «Battuto il Napoli con merito»

Simone Inzaghi rivede la vetta e si lascia alle spalle qualche passo falso contro le big. «Era una partita chiave per il nostro campionato, ma quella di mercoledì in Champions è ancor più importante» ha detto l’allenatore dell’Inter a fine partita. «Abbiamo battuto un Napoli fortissimo con merito, la squadra l’ha meritato e gli ho fatto i complimenti. Ci sta soffrire nel finale contro una squadra importante come quella di Spalletti».

LEGGI ANCHE Inter-Napoli, Osimhen in ospedale: sospetto trauma cranico

«Avevamo tanti problemi di formazione dopo le nazionali, quando abbiamo preso il secondo gol ci è subentrata un po’ di paura ma è normale, viste le partite sprecate fin qui in stagione» ha continuato a Dazn. «Gerarchie su rigore? Stamattina in allenamento tutti i rigoristi hanno segnato i tentativi di rigore, gli ho detto di scegliere in autonomia. Chalanoglu sta facendo bravissimo, era un rigore che pesava quello di stasera. Non mi preoccupava Lautaro, gli attaccanti hanno momenti sì e no, stasera ha fatto un grandissimo gol».