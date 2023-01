Inter-Napoli, probabili formazioni: Inzaghi perde Brozovic

Una brutta notizia per Simone Inzaghi a poche ore dal match contro il Napoli a San Siro che aprirà il 2023 della Serie per entrambe le squadre. Come riportato dal club nerazzurro, infatti, l'allenatore interista non avrà a disposizione Marcelo Brozovic, centrocampista croato titolare con l'Inter e faro anche della sua nazionale agli ultimi Mondiali.

«Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra», si legge dal comunicato dell'Inter con cui informa i tifosi dell'infortunio «Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro». Il calciatore resterà out circa due settimane.