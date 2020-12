Cinque cessioni per arrivare ad un top a centrocampo, come chiesto più volte e a gran voce dal tecnico Conte. L'Inter ha le idee molto chiare in vista del calciomercato gennaio, una sessione che si rivelerà decisiva per le ambizioni scudetto del club. Tra i primi a dire addio potrebbe esserci proprio Nainggolan. Il centrocampista belga è fuori dai programmi tecnici, contro lo Spezia non è stato convocato e, d'accordo con la società, partirà appena arriverà una proposta conveniente. «Non regaleremo Radja», l'avviso del ds Ausilio intervistato prima dell'ultima partita di campionato. Sulle tracce dell'ex Roma resta il Cagliari, ma il club milanese ne ha parlato anche con Fiorentina e Atalanta. Un altro big in uscita è sicuramente Eriksen. Il danese è stato offerto a diversi club, tra cui Psg, Arsenal e Real Madrid, con gli interisti disposti a liberarlo anche in prestito pur di alleggerire il monte ingaggi. Potrebbero partire pure Perisic e Pinamonti. L'esterno offensivo ha deluso molto Conte e lo stesso Marotta, costretto a reintegrarlo dopo il rientro dal prestito. Il giovane attaccante, invece, è stato praticamente ignorato: ha collezionato appena 45' tra campionato e coppe, con tre presenze all'attivo. Infine, Vecino. Il centrocampista uruguaiano, fermo ai box per infortunio, piace a Torino e Napoli. Possibile, quindi, uno scambio in ottica plusvalenza.

Ultimo aggiornamento: 21:05

