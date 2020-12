A un solo punto dal Milan, l’Inter proverà il sorpasso nel match contro lo Spezia a San Siro. In contemporanea i rossoneri giocheranno, falcidiati dagli infortuni (su tutti quello di Ibrahimovic, ma sono out anche Kjaer e Bennacer ed è a rischio Rebic), in casa del Sassuolo. Antonio Conte vuole la sesta vittoria di fila in campionato e per centrare questo doppio obiettivo ritrova il suo guerriero in mezzo al campo: Arturo Vidal. Il cileno è assente dal 5 dicembre, da quando si era procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra con il Bologna. Il tecnico nerazzurro cercherà di dare muscoli al suo centrocampo. Inoltre, Vidal è uno specialista degli scudetti. Ha vinto ovunque: dal Cile con il Colo-Colo all’Italia con la Juventus, passando per la Germania con il Bayern Monaco e la Spagna con il Barcellona. Insomma, niente male. Invece, Conte non rischierà Sanchez. In attacco sono confermati Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga arriva dal gol decisivo su rigore contro il Napoli, nonostante una prova opaca. L’argentino, invece, non segna dal 22 novembre, dal 4-2 rifilato al Torino. E Conte spera che il suo attaccante possa sbloccarsi già domani.

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA