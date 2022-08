L’Inter è alla continua ricerca del difensore. Entro lunedì, salvo un’apertura del Borussia Dortmund per Akanji, chiuderà definitivamente per Acerbi con il quale c’è già l'accordo sia con lui sia la Lazio. Resta forte la suggestione di Cristiano Ronaldo al Napoli. A offrirlo agli azzurri è stato Jorge Mendes, agente del fuoriclasse portoghese. Il problema sono le cifre, altissime, dell’ingaggio (30 milioni di euro netti, ma i Red Devils potrebbero accollarsi gran parte dello stipendio), oltre a tutte le questioni legate ai diritti di immagine, che uno come lui necessariamente si porta dietro. E su questo argomento il Napoli ha una politica particolare con i suoi giocatori. Inoltre, sono ore importanti per Keylor Navas con Fabian Ruiz verso il Psg.

Il Milan tratta Chalobah per la difesa. L’alternativa resta Thiaw dello Schalke. A centrocampo pressing su Onana, che piace anche allo Spezia. Mentre l’Atalanta vuole Vranckx del Wolfsburg, altro obiettivo dei rossoneri. Sono ore decisive in casa Juventus - che ha ufficializzato Milik - per Paredes. Si tratta solo sulla modalità del prestito, se diritto o obbligo di riscatto. La Fiorentina non molla Bajrami. Winks sarà un giocatore della Sampdoria. Dopo le ore di riflessione che ha chiesto (e ottenuto), il centrocampista del Tottenham ha detto sì ai blucerchiati. Si trasferirà in Liguria con la formula del prestito secco. Il giocatore è atteso in Italia già nelle prossime ore, per visite e firma. Dopo Umtiti, il Lecce prende Pezzella in prestito dal Parma.