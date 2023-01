Undici punti, che possono diventare quattordici oppure otto. Alla Pinetina sanno tutti molto bene il peso e l'importanza della partita di questa sera contro il Napoli capolista. Ecco perché Inzaghi ha studiato tutto nei minimi dettagli e proprio nelle ultime ore il castello ha perso un pezzo fondamentale che ha rischiato di far cadere tutto. Non c'è troppo da girarci attorno, ma l'infortunio di Brozovic ha complicato sensibilmente i piani dell'allenatore dell'Inter che nell'arco di poche ore ha dovuto rivedere tutto. Per sostituire il croato - reduce dall'ottimo Mondiale con la sua nazionale - Calhanoglu e Mkhitaryan agiranno al fianco di Barella nella mediana a tre del 3-5-2 di Inzaghi. Quello del centrocampo, però non è l'unico rebus che l'allenatore dell'Inter dovrà risolvere da qui al momento del fischio d'inizio dell'arbitro Sozza.

In avanti si rivede Lukaku che in attacco è mancato come l'aria ai suoi compagni. Dall'inizio della stagione, infatti, il belga ha collezionato appena quattro misere presenze in campionato segnando una sola rete: numeri impietosi per quello che doveva essere il totem capace ci riportare sulla sponda neroazzurra di Milano lo Scudetto sfumato lo scorso anno mentre il belga soffriva di malinconia con la maglia del Chelsea. Quello visto al Mondiale con la maglia del Belgio è apparso come la controfigura goffa e impacciata dell'implacabile bomber che sotto la gestione Conte era il vero dominatore delle aree di rigore della serie A. La cura Inzaghi dovrà essere utile per cercare di ritrovare il feeling con il gol e per questo l'allenatore intende schierarlo subito dal primo minuto nella gara d'esordio del 2023 contro il Napoli, una partita che non ammetterà margini di errore. Il vero dilemma, però, è quello legato al partner che lo affiancherà nel tandem offensivo. Il rientro tardivo di Lautaro dopo i festeggiamenti in Argentina per la vittoria del Mondiale in Qatar ha fatto in modo che al momento non ci siano ancora i presupposti ideali per riproporre da subito la «Lu-La» che aveva fatto sognare in passato i tifosi neroazzurri. Al posto di Lautaro, quindi, scalda velocemente i motori Dzeko che non ha partecipato al Mondiale ed è rimasto a Milano ad allenarsi con il resto della squadra. Fino a oggi era stato lui il partner di Lautaro per non far rimpiangere troppo l'assenza di Lukaku, ma ora dovrà toccare ancora a Edin piazzarsi al centro dell'attacco, stavolta in coppia con il belga. Un tandem inedito, visto che si tratta di due classiche prime punte che dovranno adattarsi a giocare insieme e a coesistere senza pestarsi troppo i piedi. Da questo punto di vista, quindi, sarà proprio Dzeko a sacrificarsi di più per la squadra e andare a fare quel lavoro sporco che solitamente faceva Lautaro.

In difesa, invece, Skriniar, Acerbi e Bastoni dovranno alzare il muro davanti a Onana (uno dei grandi delusi dal Mondiale) per tenere lontano i pericoli firmati Osimhen, Kvara e compagni. Mentre a Dumfries e Dimarco è affidato il compito di andare a spingere sulle fasce per tenere basse le incursioni costanti di Olivera e Di Lorenzo.