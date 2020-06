Ultimo aggiornamento: 21:15

La sconfitta in uno Juventus Stadium deserto subito prima dello stop ha probabilmente compromesso le chances di scudetto dell'Inter, ma se la squadra di Conte vuole mantenere vive le proprie speranze non può esimersi dal battere la Sampdoria questa sera, tornando a -6 dai bianconeri. San Siro riapre dopo oltre tre mesi ospitando una squadra ligure, così come ligure era stata l'ultima ad aver giocato qui l'8 marzo, il Genoa. E come i cugini, anche la Samp cerca disperatamente punti salvezza.(3-4-1-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.: Conte(3-5-1-1) Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez, La Gumina. All.: RanieriDue sole vittorie nelle ultime 5 gare giocate a San Siro in campionato per l'Inter, contro Genoa e Milan: poi, i 3 pareggi con Roma, Atalanta e Cagliari. Sono 3, fin qui, i successi stagionali della Sampdoria in trasferta: 0-1 con la SPAL, il derby del 14 dicembre giocato in trasferta e l'1-3 ai danni del Torino dell'8 febbraio scorso.