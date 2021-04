Conte stasera può davvero mettere la parola fine al campionato. Con una vittoria l'Inter volerebbe a +11 sul Milan. Davanti ci sarà un Sassuolo rimaneggiato che ha deciso di adottare anche per oggi la linea seguita contro la Roma: fuori tutti i Nazionali dopo il focolaio azzurro. De Zerbi si presenterà senza otto elementi. Una grossa occasione per la truppa nerazzurra.

Primo tempo

45'+1' Fine primo tempo

44' Nuovo tentativo dell'Inter: Young vicino alla seconda rete. Tiro di poco sopra la traversa. Corner per l'Inter, che non va a segno

43' Sassuolo all'attacco: Toljan, cross e poi conclusione di Raspadori, ma colpisce un difensore

41' Corner: Chiriches si alza, lì vicino c'è Lukaku, che lo blocca. L'Inter riparte con Lukaku, ma l'azione è imprecisa. Lautaro chiuso da Lopez

40' Il Sassuolo mantiene la pressione sulla difesa nerazzurra: Handanovic esce su Boga ed evita il peggio. Gagliardini spazza via

36' Tiro velenoso di Darmian, deviato da un difensore. Sassuolo che riparte e prova a controllare nella metà campo avversaria. Raspadori la dà a Rogerio. Toljan controlla, ma non crossa

34' Inter ancora aggressivo con Lautaro, ma ancora una volta Consigli dice no

33' Raspadori batte il corner e mette la palla in mezzo. Toljan commette fallo su Eriksen, ma l'arbitro se ne accorge e fischia a favore dei padroni di casa

30' I nerazzurri provano ad alleggerire e vanno all'attacco con Gagliardini: smarcato Young, appoggiato da Hakimi. Palla per Lukaku, ma la palla è troppo alta

28' Sassuolo ancora aggressivo, Eriksen prova a reagire: la palla arriva a Young, che controlla e prova ad impostare una nuova azione

26' Corner per gli ospiti: palla in mezzo, che però viene respinta senza problemi. Gli uomini di Conte provano a respingere ma Traore preme e prova una conclusione in porta

26' Punizione per il Sassuolo: prova Raspadori, ma il pallone va fuori

23' Hakimi velocissimo su appoggio di Barella, che però cade su fallo di Traore: cartellino giallo anche per lui. È già il 3° della partita

18' Martinez per Lukaku che all'altezza della linea laterale perde il tackle con Marlon

17' Cartellino giallo per Barella, che entra sull'avversario in modo falloso e lo mette a terra

13' Sassuolo che prova a reagire ma l'Inter contiene con Skriniare Darmian

10' GOL! Romelu Lukaku supera Consigli e porta avanti la capolista con un tiro preciso nell'angolino basso, su cross di Young, anche se l'azione è partita da Lautaro

8' L'arbitro concede solo una rimessa laterale

7' Cartellino giallo per il portiere Consigli, del Sassuolo, che interviene fuori area sull'avversario. Calcio di punizione per i nerazzurri: tiro cross in mezzo e qualcuno cade a terra: l'Inter chiede rigore

5' de Vrij-Skriniar difendono, prova a partire Lukaku: c'è il cross di Hakimi, che però va a vuoto

4' Il numero 10 del Sassuolo sfida Handanovic, ma la palla è fuori traiettoria. Secondo tentativo da parte di Obiang: tiro potente, ancora una volta fuori traiettoria

2' Cross di Barella, subito frenato dalla retroguardia del Sassuolo

1' Partiti: Lukaku a centrocampo batte per la capolista, che gioca in casa

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traore; Raspadori. All.De Zerbi.