Inter, sfida al Benevento con Dzeko sullo sfondo. Conte: «Io non ho chiesto nulla»

Si riparte con il girone di ritorno e la prima sfida dell’Inter è quella di San Siro, domani sera, contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Sullo sfondo la trattativa con la Roma per lo scambio Sanchez-Dzeko: «Io non ho chiesto nulla», ha fatto sapere Antonio Conte.

Benevento. «Sta facendo molto bene. Sono contento per Pippo che si sta confermando in Serie A. Sono molto contento per lui».

Campionato. «Inizia il girone di ritorno e i punti iniziano a pesare per tutti. Nella seconda parte del campionato ci sarà molta più attenzione per tutte le squadre».

Dzeko. «Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Io ho sempre detto che questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato, ma mi piace il fatto che ogni volta sembra un capriccio mio. Quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni. Di Dzeko non parlo perché è della Roma, ho rispetto per lui e il suo club e soprattutto i miei giocatori».

Mercato. «La situazione è chiara, i giocatori rimarranno questi a meno che qualcuno non chieda di andare via. Se ci sono situazioni che possono essere affrontate senza esborso economico lo si farà, altrimenti non vedo cambiamenti. Inutile sollevare fumo e creare instabilità. Noi dobbiamo lavorare e stare zitti».

Tanti gol. «L’unico modo per lavorare ancora di più è il lavoro. Lavorare nelle conclusioni e nella qualità dell’ultimo passaggio. Creiamo tanto in ogni partita, spesso e volentieri i portieri avversari sono i migliori in campo, ma dobbiamo essere più determinati con chi arriva in porta. Possiamo e dobbiamo migliorare».



