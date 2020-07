Inter, sfida a Gattuso con la solita certezza: Lukaku. Conte: «Romelu può ancora migliorare»

Ultimi due sforzi prima di pensare all’Europa League: Napoli e Atalanta. L’Inter vuole consolidare il secondo posto nella sfida di San Siro contro la squadra di Rino Gattuso. Con la solita certezza in attacco: Lukaku. Il belga è arrivato a 23 gol in campionato (29 stagionali): «Romelu può ancora migliorare tanto», ha detto Antonio Conte.



Napoli. «Quella di Coppa Italia sicuramente fu una buona partita da parte nostra, ma per certi versi la più bella tra le partite giocate contro il Napoli in questa stagione è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo sicuramente di più. Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo scudetto».



Centrocampo. «Quest’anno è accaduto che il recupero di un calciatore coincideva con l’assenza di un altro, per infortunio o squalifica. Domani rientra Barella, ma abbiamo Gagliardini squalificato. Sensi sta facendo dei progressi, però diventa difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro».



Lukaku. «Romelu è sicuramente un calciatore che ha margini di miglioramento perché comunque in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Stiamo parlando, come ho detto dopo il match, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza di 1,90 e il suo essere un punto di riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica, anche al 93, per realizzare questo tipo di gol».



