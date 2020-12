L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a Conte l'accesso all'Europa League, se non altro. Il tecnico interista lascia fuori ancora una volta Eriksen e mette dentro Barella. In attacco spazio al tandem d'oro: Lautaro-Lukaku.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Ajax-Atalanta 0-1, decide Muriele la Dea vola agli ottavi di...

SEGUI LA DIRETTA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Maycon; Taison. All. Luis Castro

Ultimo aggiornamento: 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA