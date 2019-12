La mancata qualificazione agli ottavi di Champions rischia di influire sul momento positivo dell'Inter, che però ha ancora davanti più di cinque mesi per continuare la lotta scudetto con la Juventus. Il cammino europeo dei nerazzurri ha dato due certezze ad Antonio Conte. In primis, questa squadra può giocarsela con chiunque perché sono ancora tanti i rimpianti per le ottime prestazioni in casa di Barcellona e Borussia Dortmund (due sconfitte su due subite in rimonta). In secondo luogo, serve qualche rinforzo per poter poi competere a certi livelli fino alla fine. Ed è per questo che il tecnico salentino aspetta con ansia l’arrivo di gennaio per chiedere acquisti a Suning.



Con l’infortunio di Asamoah, l’Inter ha bisogno di un terzino sinistro. Da un po' di giorni sono iniziati i sondaggi di Beppe Marotta con il Chelsea per avere Marcos Alonso, che in Italia ha già indossato la maglia della Fiorentina. In viale Liberazione cercheranno di chiudere con un prestito oneroso di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Ma Marcos Alonso non è l’unico nome sulla lista di Conte. Oltre allo spagnolo ci sono anche Arturo Vidal (il Barcellona continua a dire che non cederà il cileno a gennaio) e Olivier Giroud, che avrà il delicato compito di far rifiatare Lukaku. Poi, bisognerà cogliere al volo qualche occasione, qualche saldo di fine inverno. La sete di scudetto di Conte passa soprattutto dai prossimi acquisti. Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA