Inter, si ritorna ad Appiano Gentile: tutti negativi i test medici

La Pinetina riapre e l’Inter riparte. Sono terminati i test medici ai quali i giocatori alla corte di Antonio Conte sono stati sottoposti per tornare ad allenarsi, individualmente e con il rispetto delle disposizioni governative, ad Appiano Gentile. «Si comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la prima squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica», ha fatto sapere l’Inter. Gli allenamenti sono, quindi, ancora facoltativi e in giornata si saprà chi tra i giocatori si sarà presentato alla Pinetina per tornare al lavoro, dopo lo stop a causa della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. Secondo gli ultimi dati, l’Italia continua a essere il terzo paese più colpito dal coronavirus, dopo Stati Uniti e Spagna. Resta comunque il fatto che son si potranno utilizzare la palestra né gli spogliatoi. Conte dividerà i nerazzurri a gruppetti, massimo tre-quattro per ogni campo (ad Appiano ce ne sono quattro disponibili all'aperto) e li farà allenare seguendo turni prestabiliti. L’Inter è ora pronta a ripartire. Con tutte le giuste precauzioni del caso. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA