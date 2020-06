Stangata all'Inter dal giudice sportivo: tre giornate a Skrinia e una al tecnico Antonio Conte. Dopo il turno di campionato di ieri, con i nerazzurri fermati in casa sul 3-3 dal Sassuolo, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inflitto tre turni al difensore che era stato espulso al 92' per doppia ammonizione, motivandoli con un'offesa all'arbitro e una bestemmia al momento dell'espulsione. Fermato anche Conte, che era in diffida ed è stato ammonito. Un turno di stop anche al sampdoriano Jankto Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA