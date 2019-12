Impegno domenicale pomeridiano quest'oggi per l'Inter di Antonio Conte, in campo alle 15 a San Siro contro la SPAL, per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di coppa, cercano i 3 punti per allungare la striscia di 4 vittorie consecutive in campionato, mentre gli emiliani hanno necessità di dare un'immediata sterzata ad una stagione iniziata male, e che al momento li vede coinvolti in piena zona retrocessione con soli 9 punti all'attivo.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Valoti; Petagna. All. Semplici

Arbitro: Irrati di Pistoia

LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA