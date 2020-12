L'Inter di Antonio Conte insegue la quinta vittoria di fila. A San Siro c'è lo Spezia che sta ben figurando in questo suo primo scorcio di serie A, ma i nerazzurri inseguono tre punti che potrebbero voler dire primato in classifica. Il tecnico nerazzurro rilancia Hakimi e Young. Italiano non snatura il suo 4-3-3.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Bastoni; Deiola, Ricci, Mora: Acampora, Nzola, Gyasi. All. Italiano

