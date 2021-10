Il tempo sembrava essersi fermato al Bentegodi contro il Verona il 27 agosto scorso. Quel giorno il «Tucu» Correa decise di farsi rimpiangere dai tifosi della Lazio e conquistare quelli dell’Inter. Una doppietta appena entrato in campo per un esordio travolgente nella sua nuova avventura. E il club di viale Liberazione voltò definitivamente pagina dopo l’addio di Lukaku, nel frattempo tornato al Chelsea, in Premier League. Poi a dire il vero sono iniziate le difficoltà di Correa con l’infortunio all’anca. Ma la fiducia di Simone Inzaghi, che lo conosce come le sue tasche per averlo allenato alla Lazio (e infatti lo ha voluto fortemente a Milano), non è mai mancata. Ed eccolo titolare contro l’Udinese.

Dopo un primo tempo in affanno, da spaesato in campo, mentre Silvestri faceva miracoli su miracoli su Barella, Correa è rinato. L’argentino si sveglia nel momento più importante del match. La porta dei friulani sembrava stregata, ma al 60’ il "Tucu" inizia a illuminare San Siro. Lancio di Bastoni, velo di Perisic, l’argentino punta Nuytinck, lo confonde con due finte e gol. Inzaghi esulta in panchina, dal suo volto scompare ogni tipo di preoccupazione. E 8’ dopo il tecnico nerazzurro abbraccia Vidal e Sanchez, in quel momento accanto a lui perché pronti per tornare in campo, per un’altra perla di Correa. Ben servito da Dumfries, firma il raddoppio. L’Udinese non è mai pericolosa fino alla rete di Deulofeu a 8’ dalla fine, annullata per un fuorigioco. Vince l’Inter che resta in scia di Milan e Napoli.

SECONDO TEMPO

93' - Arriva il triplice fischio: i nerazzurri battono l'Udinese con il punteggio di 2-0, decisiva la doppietta di Correa

90' - L'arbitro assegna tre minuti di recupero

89' - Cambio per Gotti: entra Soppy al posto di Molina

87' - Doppio tentativo di Arslan, Handanovic blocca senza problemi

85' - Perisic esce tra gli applausi del pubblico, in campo Dimarco

82' - Azione insistita dell'Udinese, Deulofeu dopo una fase confusa va in gol, ma il gioco è fermo per fuorigioco

81' - Grande conclusione di Deulofeu, Handanovic salva

80' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Lautaro Martinez e Sensi per Dzeko e Barella

79' - Pereyra ci prova dalla distanza, palla sulla parte alta della rete

73' - Vidal a un passo dal 3-0. Il cileno calcia con il destro e sfiora il gol. Palla di poco a lato

70' - Cambi anche in casa Udinese: Arslan e Udogie per Makengo e Stryger Larsen

70' - Doppio cambio per Inzaghi: entrano Vidal e Sanchez al posto di Calhanoglu e Correa, autore della doppietta

68' - Correa raddoppia! L'argentino viene servito da Dumfries e tira sotto la traversa: gran gol e doppietta per l'ex Lazio

68' - Dzeko a un passo dal 2-0: Silvestri si supera sul bosniaco

67' - L'Udinese reagisce: Makengo calcia con il mancino, Handanovic blocca

60' - Si sblocca la partita, Inter in vantaggio con Correa! L'argentino calcia con il destro e inchioda Silvestri: 1-0

⚽ | GOOOL



— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 31, 2021

58' - Doppio cambio per Gotti: dentro Deulofeu e Walace per Success e Jajalo

53' - Punizione pericolosa di Calhanoglu, Dzeko non arriva

51' - Fallo di Pereyra su Dzeko: cartellino giallo per il centrocampista

49' - Ripartenza di Perisic, la palla scorre bene tra Correa e Barella: la conclusione di Brozovic è innocua e termina a lato

46' - Inizia il secondo tempo senza cambi per entrambe le squadre

PRIMO TEMPO

46' - Il primo tempo finisce 0-0 dopo un minuto di recupero

43' - Si rivede in avanti anche l'Udinese: il cross è innocuo per Handanovic

39' - Bel cross tagliato di Calhanoglu: Dzeko viene chiuso, Barella murato da Samir

38' - Fallo tattico di Beto che tira giù Brozovic in maniera vistoso: inevitabile il cartellino giallo

36' - Ranocchia svetta sul primo palo su una rimessa lunga: il difensore spizza il pallone verso la porta. Grande occasione, Dzeko non arriva a ribadire in rete

34' - Bel cross di Perisic dalla sinistra, l'Udinese chiude in calcio d'angolo

29' - Buona manovra dell'Inter sulla destra. Dumfries punta gli avversari e scambia con i compagni nello stretto, ma non riesce a calciare verso la porta di Silvestri

26' - Altra grande occasione per Barella che si libera in area e calcia col destro: Silvestri respinge e Dumfries non arriva a ribadire in rete

21' - Ranocchia svetta di testa su azione da calcio d'angolo: pallone alto di poco, brivido per Silvestri

17' - E sono quattro! Barella sposta bene il pallone con il destro e tenta il tiro a giro. Conclusione insidiosa, ma non centra la porta

15' - Terza conclusione di Barella in quest'inizio di partita: pallone molto alto sopra la traversa

13' - Grande occasione per Barella: Dzeko lavora bene il pallone spalle alla porta e lancia Correa. Ottimo assist per Barella tutto solo davanti a Silvestri; il portiere respinge la conclusione bassa dell'ex Cagliari

9' - Barella prova il tiro dalla lunga distanza: bella conclusione, ma che non si abbassa a sufficienza e termina sul fondo

4' - Il primo squillo della partita è dell'Udinese: cross dalla destra, coperto di testa da Skriniar, Pereyra calcia al volo ma Handanovic respinge l'insidiosa conclusione del centrocampista

1' - Inizia la sfida di San Siro tra Inter e Udinese

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Jajalo, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra, Success; Beto. All. Gotti.