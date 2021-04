Live Inter-Verona 0-0 Il primo tempo si chiude senza reti

Inter con lo scudetto in tasca, Verona che non ha più molto da chiedere al campionato. Ci sono tutte le premesse per assistere a una partita divertente e ricca di gol. L’Inter è prima con 76 punti ma arriva da due pareggi di fila con Napoli e Spezia, il Verona è invece decimo con 41 punti e arriva da tre sconfitte con Lazio, Sampdoria e Fiorentina.

LA PARTITA IN DIRETTA

Conte conferma gli undici titolarissimi con Hakimi e Perisic sulle fasce e gli intoccabili Lukaku e Lautaro in attacco.

Juric, invece, lascia fuori Zaccagni e si affida a Bessa sulla trequarti in coppia con Barak e alle spalle di Lasagna. Nei tre di difesa trova spazio l'ex Dimarco, già autore di un paio di gol di applausi contro la squadra che lo ha cresciuto.