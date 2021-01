Ancora prima dell’inizio della gara, Vidal era già finito nella bufera. È bastato un maledetto bacio, con tanto di ghigno, allo stemma della Juventus, mentre stava abbracciando il suo ex compagno di squadra, Chiellini. È successo nella rifinitura e alle telecamere nulla sfugge. Così, come ormai è da tradizione in questi tempi, l’immagine di pochi secondi, l’istante del tradimento più grande (per quanto riguarda i tifosi dell’Inter) è finito sui social. E il web è impazzito, furente nei confronti di Vidal, centrocampista fortemente voluto a Milano da Antonio Conte, ma che ancora non ha mostrato le sue qualità. Al contrario, i sostenitori bianconeri lo hanno osannato ricordando le sue stagioni a Torino dal 2011 al 2015, collezionando 171 presenze e 48 gol.

Ultimo aggiornamento: 20:52

