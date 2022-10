L'Inter va alla ricerca dei tre punti per approdare agli ottavi di finale di Champions League. A San Siro arriva il Viktoria Plzen, fanalino di coda del girone con 0 punti. «Questa è una finalissima - ha dichiarato alla vigilia Simone Inzaghi - siamo in un girone molto più difficile di quello dell’anno scorso. Sarà fondamentale qualificarci già in questa giornata perché a Monaco potrebbe essere dura». Nell'ultima giornata infatti i nerazzurri saranno ospiti del Bayern, prima squadra del gruppo con 12 punti. Nessuna compagine ceca ha mai vinto in trasferta contro una squadra di Serie A in dieci partite disputate tra Champions League e Coppa dei Campioni (tre pareggi e sette sconfitte). Nella Fortuna liga i rossoblu sono primi in classifica con 32 punti in 12 gare e provengono da 3 successi consecutivi. Anche un pareggio non spegnerebbe i festeggiamenti dei nerazzurri: in ottica qualificazione un regalo potrebbe arrivare dalla sfida tra Barcellona e Bayern Monaco in programma alle 21:00.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory.

Dove vedere Inter-Viktoria Plzen in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it