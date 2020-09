Serena Williams, ha annunciato il forfait agli Internazionali BNL d'Italia. Quattro volte campionessa al Foro Italico, la semifinalista dell'ultimo Us Open salterà la novantesima edizione del torneo per un infortunio al tendine d'Achille. «Mi dispiace, ma non potrò essere agli Internazionali BNL d'Italia», ha detto la campionessa statunitense. «Sono molto onorata del supporto continuo dei miei tifosi a Roma, non vedo l'ora di tornare presto». Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA