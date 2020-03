«Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale». È la richiesta della senatrice. di Forza Italia, Sandra Lonardo, che ha presentato in Senato una interrogazione parlamentare con carattere d’urgenza Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA