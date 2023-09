Inter, Inzaghi: «Rosa competitiva, ma dobbiamo segnare di più. Serve determinazione per arrivare in fondo»

Cinque su cinque e ora contro il Sassuolo, ospite domani sera a San Siro, l’Inter vuole continuare la sua fuga. «Si tratta della quarta partita in 10 giorni, con tanti giocatori che hanno avuto anche l’impegno con le Nazionali, che hanno fatto tantissimi viaggi e trasferimenti, però ho la fortuna di avere una rosa competitiva» ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Massimo Moratti, intervento al cuore a Milano: l'ex presidente dell'Inter ricoverato in all'ospedale Galeazzi

I neroverdi arrivano dal 4-2 rifilato alla Juventus: «Vengono da un’ottima partita vinta con i bianconeri.

Hanno un ottimo allenatore, lo conosco, dà una grande organizzazione alla squadra. Dovremo essere bravi e determinati per fare una partita importante». I nerazzurri sono il migliore attacco del campionato: «Creiamo tanto, questo è un dato di fatto: succede da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori che abbiamo, per essere ancora più determinati, quando ci avviciniamo all’area avversaria».

«Tutta la squadra sta lavorando molto bene. Quando si parla di fase offensiva e difensiva bisogna pensare all’intera rosa. Dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi mettendo tantissima motivazione in ogni allenamento».