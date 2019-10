Migliaia di persone sono in piazza a Baghdad per protestare contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi. Dal primo ottobre in diverse città dell'Iraq vanno in scena massicce proteste popolari, seguite da disordini e repressioni della polizia.

L'ex giocatore di Atalanta e Udinese, l'iraqeno Ali Adnan, è sceso in piazza a Baghdad insieme ai manifestanti. Il 26enne difensore ora in forza ai Vancouver Whitecaps, tornato in Iraq in questi giorni di forti tensioni e violenze che hanno causato oltre 250 morti, è stato protagonista di un bel gesto, distribuendo piatti di riso ai suoi connazionali più bisognosi.



La tv irachena al Sumariya afferma che stamani ci sono «casi di soffocamento» tra i manifestanti in seguito all'uso di gas lacrimogeni da parte delle forze di polizia nei pressi di piazza Tahrir. Per la seconda notte consecutiva i manifestanti sono riusciti a mantenere aperto il sit-in nella piazza, sfidando due giorni fa il coprifuoco notturno imposto dalle autorità. Dall'inizio di ottobre a oggi più di 250 persone, per lo più manifestanti, sono stati uccisi dalla repressione poliziesca e da non meglio precisati uomini armati col volto coperto.

