Euro avversari, Real Madrid schiacciasassi: batte il Getafe e resta a punteggio pieno

12 punti su altrettanti disponibili, quarta vittoria di fila nelle prime quattro della nuova stagione di Liga. Il Real Madrid continua a essere la schiacciasassi del campionato in attesa che si consumi tutto il turno del weekend in Spagna.

La squadra che sfiderà il Napoli di Rudi Garcia nel prossimo girone di Champions League, ha vinto anche in anticipo questo pomeriggio: contro il Getafe finisce 2-1 in rimonta, grazie ai gol di Joselu e soprattutto di Jude Bellingham, che in pieno recupero vale il successo finale. Per il neo madridista si tratta del quinto gol in appena quattro partite.