Con la Svizzera è andata com'è andata, non c'è bisogno di rivangare, e quindi, ora, la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, per l'Italia di Roberto Mancini, si fa molto complicata. Vincere con molto scarto è l'unico modo per staccare il pass e tornare, dopo otto anni, nel posto che ci spetta. I fantasmi, gli spettri dei play off contro la Svezia del 2017 dovrebbero essere un motivo convincente per non steccare questa importantissima partita.

Con tante defezioni, soprattutto quella di Ciro Immobile, il ct azzurro si presenta a Belfast contro l'Irlanda del Nord con l'idea falso nove, che potrebbe essere o Lorenzo Insigne o Federico Chiesa. Una cosa è certa: l'attacco cambierà. Ecco, le probabili formazioni.

Irlanda del Nord-Italia, le probabili formazioni

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) - Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini