Italia-Albania: dove vedere in tv e streaming la prima partita di Euro2024, orario e probabili formazioni

Ci avviciniamo all'inizio di Euro2024 e l'Italia si prepara al debutto contro l'Albania, in programma sabato 15 giugno. Gli azzurri di Spalletti hanno iniziato ad allenarsi in Germania, a Dortmund, e il ct Luciano Spalletti sta lavorando su diverse soluzioni. Anche nell'eventualità che Nicolò Barella non dovesse farcela per la prima gara del girone. Il centrocampista dell'Inter infatti si è allenato a parte per smaltire il problema muscolare ma filtra ottimismo per un suo recupero, almeno dalla panchina.

Europei 2024, primo allenamento dell'Italia: differenziato per Barella, Fagioli lavora in palestra. Problemi per Frattesi

Orario

La prima gara del girone B tra Italia e Albania andrà in scena sabato 15 giugno al Westfalenstadion (Dortmund) alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Italia-Albania sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Disponibile anche in streaming tramite app RaiPlay e Sky Go e su NOW.

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante (Pellegrini), Jorginho, Dimarco; Frattesi (Barella), Chiesa; Scamacca. Ct.Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho.