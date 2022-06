L'Italia affronta stasera a Londra l'Argentina nella Finalissima 2022, che assegna la coppa dei campioni Conmebol-Uefa. Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali titolari. Il tridente sarà composto da Bernardeschi, Belotti e Raspadori. L'Albiceleste, invece, potrà contare su Lionel Messi, coadiuvato in attacco da Lautaro e Dybala.

Diretta Italia-Argentina

Le squadre stanno per entrare in campo.

Le formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. All. Mancini

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Rodriguez; Messi, Dybala, Di Maria; Lautaro. All. Scaloni

Arbitro: Gomez (Cile)

Assistenti: Schiemann e Rios (Cile)

IV uomo: Gil Manzano (Spagna)

Var: Hernandez (Spagna)

Avar: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo)

Italia-Argentina, dove vederla in tv e streaming

La Finalissima tra Italia e Argentina, in programma alle ore 20.45 allo stadio Wembley di Londra sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno (visibile in chiaro ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratuito attraverso RaiPlay. La diretta testuale su ilmessaggero.it.