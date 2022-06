Italia-Argentina a Wembley, Ferri: «Ma a Napoli sarebbe stato bello»

È una sfida che sa d'altri tempi, Italia-Argentina, con un retrogusto amaro per chi sa che tra qualche mese non sarà ai Mondiali. «Loro invece ci andranno, quindi non sarà la stessa cosa in campo» le parole al Mattino di Riccardo Ferri, ex difensore azzurro che sarà spettatore interessato ed era in campo nella famosa sfida ufficiale tra gli azzurri e l'albiceleste del Mondiale '90 a Fuorigrotta.

Con l'Argentina è sempre una partita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati