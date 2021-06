Chiesa e Pessina, eroi a sorpresa: «Con l'Italia non esistono riserve»

I guizzi di Chiesa e Pessina spingono l'Italia ai quarti di finale degli Europei: decisive le reti nei tempi supplementari dei due azzurri entrati dalla panchina rispettivamente al posto di Berardi e Barella. La conferma nella vittoria sofferta per 2-1 sull'Austria negli ottavi di finali a Wembley che in quest'Italia di Mancini sono tutti titolari, tutti possono diventare decisivi, sia chi parte dall'inizio sia chi entra a partita in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati