Oltre ai due gol contro l'Austria che possono valere l'accesso ai quarti di finale, l'Italia esulta per un altro piccolo record agli Europei: all'89', dopo la paura per il gol annullato ad Arnautovic, gli azzurri hanno superato i 1.143' consecutivi senza subire gol. Il record precedente apparteneva a Dino Zoff, dal 20 settembre 1972 (una vittoria per 3-1 contro la Jugoslavia) al 15 giugno 1974 (un successo contro Haiti). La nazionale di Mancini ha mantenuto la propria porta inviolata per dodici partite consecutive e l'ultima rete avversaria è quella di Donny van de Beek dell'Olanda nello scorso ottobre.