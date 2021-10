Italia-Belgio, Donnarumma applausi a Torino: si scatena il calciomercato

Dai fischi di San Siro agli applausi dell'Allianz Stadium. Bastano pochi chilomentri a Donnarumma per ritrovare il sorriso dopo la serataccia, personale e degli azzurri, al Meazza. Italia-Belgio inizia con l'ovazione per il portiere della Nazionale che ricambia con un applauso. Scatta immediatamente la reazione dei social. Gli applausi all'ex milanista nello stadio della Juventus fanno subito immaginare una serenata di mercato. Non è un segreto infatti che il portiere al Paris Saint-Germain soffra, ogni tanto, di mal di pancia. Mino Raiola, procuratore del portiere, non ha ovviamente detto nulla a tal proposito ma non è un segreto il fatto che la Juventus abbia sempre apprezzato Donnarumma. Intanto è arrivato il "benestare" dello Stadium che, anche nel secondo tempo, ha intonato cori per il portiere: "Gigio, Gigio, Gigio!".

Italia-Belgio, la finalina di Nations League