Italia, dove siamo finiti? Da Wembley alla crisi dei club

Siamo forti e belli, viva il calcio italiano risorto, siamo la tradizione gloriosa e le magnifiche sorti e progressive, nessun ci fermerà: l’orchestrina ha continuato a strimpellare, anzi con maggiore veemenza per via del successo agli Europei, ma intanto il Titanic del calcio italiano ha continuato il suo viaggio a perdifiato, senza guida, oltre l’infinito, in attesa dello schianto. Lo certificano l’ennesimo autunno grigio delle nostre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati