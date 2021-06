Italia, gol napoletani per l'Europa: Insigne e Immobile bocche di fuoco

Paura e Pescara non hanno in comune solo la lettera iniziale, ma anche un numero: 90. Nella smorfia napoletana significa appunto paura, mentre con il Pescara quel numero è legato alla stagione 2011-12, quando la squadra allenata da Zeman segnò 90 gol centrando la promozione in serie A che mancava addirittura da 19 anni. In quel mix di calcio divertente ed esplosivo, gli elementi principali erano di origine napoletana: Lorenzo Insigne e Ciro...

