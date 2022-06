Italia-Argentina, Mancini guarda oltre: con la Germania largo ai giovani

Roberto Mancini lo sa: questa non sarà la sua Italia. O meglio, questa non sarà l'Italia di domani. Dopo la sconfitta di ieri contro l'Argentina nella finalissima di Wembley, si volta pagina e si guarderà avanti. A partire già da sabato sera, nella prima sfida di Nations League contro la Germania, infatti, Mancini manderà in campo un'altra Nazionale e da quel momento si potrà iniziare a parlare di nuovo ciclo. Sì, perché quella di ieri è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati