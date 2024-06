Italia, Gravina: «Barella ci preoccupa, ma lo aspettiamo con ansia»

C’è grande preoccupazione in casa Italia per le condizioni di Barella, che soffre per un affaticamento muscolare: «Nicolò ci preoccupa un po’, ma non eccessivamente: lo aspettiamo con grande ansia», sono state le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante l’evento «Il sogno azzurro», a Parma, al Festival della serie A. Il centrocampista dell’Inter ha già saltato l’amichevole di Bologna contro la Turchia. Non sarà in campo neanche nella seconda e ultima amichevole, quella di domenica 9 giugno contro la Bosnia. Così come rischia di saltare il debutto con l’Albania del 15 giugno (ore 21). Gigi Buffon, seduto accanto al presidente federale, ha ricordato il caso di Gattuso al Mondiale del 2006. Restò in ritiro nonostante non fosse al meglio, per poi essere uno dei protagonisti di quel torneo iridato, vinto proprio dagli azzurri il 9 luglio di quell’anno ai rigori con la Francia di Raymond Domenech. Successivamente Gravina ha fatto un bilancio sul calcio italiano: «Non bisogna sminuire i risultati di questi ultimi cinque anni: abbiamo vinto quattro campionati europei, siamo ancora campioni d’Europa in carica con la Nazionale maggiore, campioni d’Europa con Under 19, vicecampioni del mondo con l’Under 20, risultato dell’Under 17 centrato dopo 126 anni di storia è straordinario». E ancora: «Abbiamo dimostrato una grande visione prospettica con il club Italia. Devo dire grazie a Viscidi e ai club che cominciano a invertire la rotta prendendo coscienza di due esigenze fondamentali, investire su settori giovanili e infrastrutture. Siamo diventati e siamo un modello perché le nostre nazionali sono le uniche a qualificarsi tutte per le fasi finali dei campionati europei. I nostri ragazzi sono fortunati, vivono a Coverciano, primo centro nel mondo a rappresentare un riferimento per le nazionali».