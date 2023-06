L'Italia U-20 è ai quarti di finale, battuta 2-1 l'Inghilterra: adesso sfida alla Colombia

Il sogno azzurro continua. E a piangere ancora una volta è l'Inghilterra. Gli azzurrini di Nunziata sono ai quarti di finale del Mondiale Under 20 che si sta giocando in Argentina, dopo che nella tarda serata di ieri hanno battuto 2-1 la formazione di Foster. Ancora una volta è Casadei l'uomo decisivo, a 3' dalla fine del match, che realizza il calcio di rigore che tiene vive le speranze dell'Italia.

APRE BALDANZI

Gli azzurrini partono bene e trovano dopo 8 minuti la rete che spacca il match con Baldanzi dell'Empoli: Ambrosino - uno che ha i movimenti da centravanti vero - pesca l'inserimento del compagno che a tu per tu col portiere inglese non sbaglia. La rete subita fa scattare l'orgoglio degli inglesi, che ci provano immediatamente a tornare in partita e vanno vicini al pari con Devine che centra una clamorosa traversa. Il gol comunque è nell'aria e non tarda: il minuto è 24, Chukwuemeka pesca Scarlett che crossa trovando di nuovo Devine che batte Desplanches. Nella ripresa gli azzurri, dopo aver superato il momento critico, sono compatti, ne hanno di più sotto il profilo fisico, e pochi minuti dal termine si presentano dal dischetto: il fallo di mano di Quansah manda dagli undici metri l'ex Inter, che è freddo al punto giusto, e regala i quarti all'Italia.

Adesso è il turno della Colombia. Sabato 3 giugno, alle 23 italiane, la sfida ai sudamericani per staccare il pass per una storica semifinale.